〔中港股市〕港股跌至两周收盘低位,沪市小幅收低

* 恒生指数收跌0.5%,中国移动因上半年EBITA下降大跌5%

* 沪深300指数下滑0.5%,收在1月9日以来低位

* 沪市逼近两周前所及年内低位

* 腾讯跳涨至三个月高位,因第二季净利同比增长32%

路透香港8月16日电---香港股市周四触及两周低位,中国移动(0941.HK)表现疲弱,抵消了腾讯控股(0700.HK)6%的升幅.二者今日走势均由各自半年报推动.

企业盈利能力仍受关注,昨日中国财政部公布,国有企业1-7月累计利润同比下降13.2%,降幅较1-6月的11.6%继续扩大.[ID:nSB1727174]

周四公布的数据显示,中国7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.7%(未含银行,证券,保险领域数据),为连续两个月下降[ID:nSB1728760].消息基本未对市场产生什么影响,但增添了前景的不确定性.

恒生指数.HSI收跌0.5%报19,963点,自8月6日以来首次收在20,000点下方.