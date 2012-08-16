〔中港股市〕港股跌至两周收盘低位,沪市小幅收低

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
* 恒生指数收跌0.5%,中国移动因上半年EBITA下降大跌5%
* 沪深300指数下滑0.5%,收在1月9日以来低位
* 沪市逼近两周前所及年内低位
* 腾讯跳涨至三个月高位,因第二季净利同比增长32%
路透香港8月16日电---香港股市周四触及两周低位,中国移动(0941.HK)表现疲弱,抵消了腾讯控股(0700.HK)6%的升幅.二者今日走势均由各自半年报推动.
企业盈利能力仍受关注,昨日中国财政部公布,国有企业1-7月累计利润同比下降13.2%,降幅较1-6月的11.6%继续扩大.[ID:nSB1727174]
周四公布的数据显示,中国7月份全国实际使用外资(FDI)金额75.8亿美元,同比下降8.7%(未含银行,证券,保险领域数据),为连续两个月下降[ID:nSB1728760].消息基本未对市场产生什么影响,但增添了前景的不确定性.
恒生指数.HSI收跌0.5%报19,963点,自8月6日以来首次收在20,000点下方.
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。