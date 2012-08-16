欧洲已公布经济指标--2012/8/16

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p
德国 第二季 +0.3-@-p +0.5-@-f +0.5-u-p
法国 第二季 持平-p 持平 +0.2-p
意大利 第二季 -0.7-p -0.8-f -2.5-p
消费者物价指数(CPI):
英国 7月 +0.1 -0.4 +2.6
德国 7月 +0.4-f -0.1-f +1.7-f
法国(HICP) 7月 -0.5 +0.1 +2.2
意大利(HICP) 7月 -1.7-f +0.2-f +3.6-f
生产者物价指数(PPI):
英国 7月 持平 -0.2-r +1.7
德国 6月 -0.4 -0.3 +1.6
法国 6月 -0.9 -1.0 +1.3
意大利 6月 -0.1 -0.3 +2.1
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 7月 4.9-@-p 4.9-@-r
德国 7月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第一季 10.0-@ 9.8-@-r
意大利 6月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 兰秀娟; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。