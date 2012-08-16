《中国企业债发行日程表》--8月16日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *重庆迈瑞城投 13 7 6.82% AA 8/17-8/27 南京证券 (第3-7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== *遵义道路桥梁 18 8 7.15% AA 8/17-8/23 招商证券 工程公司 ===================================================================================== *昆明交通 14 5 6.60% AA+ 8/17-8/21 国泰君安证券 产业公司 13 7 6.95% AA+ 8/17-8/21 ===================================================================================== 上海新长宁集团 7 7 前五年6.08% AA+ 8/16-8/22 东方证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 新疆新业 6.6 7 前五年6.20% AA+ 8/15-8/17 中信建投证券 国资公司 (附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) (第6年末偿还债券存续余额的50%,第7年末一次性偿还剩余本金) ===================================================================================== 广州经济开发区 25 10 预设区间6.20-6.70% AA+ 8/14-8/20 国信证券 国有资产投资公司 (第3年至第6年每年分别偿还本金的10%,第7年至第10年每年分别偿还本金的15%) ===================================================================================== 天津生态城投 12 7 6.76% AA+ 8/14-8/20 渤海证券 (第3至7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 泰州鑫泰集团 10 6 6.85% AA 8/14-8/20 银河证券 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 肥城市城市 9 6 7.10% AA 8/14-8/20 西南证券 资产经营公司 (第3至6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== 柳州市投资 10 7 6.98% AA 8/15-8/21 国海证券 控股公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ===================================================================================== 上海松江 12 6 6.28% AA+ 8/15-8/21 国金证券 城镇建投 (第3-6年末每年偿还25%本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 张喜良 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》