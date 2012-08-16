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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 18:31 BJT

〔路透基点〕亿光60亿台币银团贷款分配结果出炉

路透香港8月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾亿光电子(2393.TW)五年期60亿台币(2亿美元)首次联贷案在银行间完成分配.

玉山银行、土地银行、台北富邦银行各承担8.7亿台币,加入委托主办行行列,最初的委托主办行兼额度分配行台湾银行提供16.2亿台币贷款.

一般参贷行农业金库、彰化银行、远东国际商业银行各自提供4.9亿台币,台湾合作金库承担3亿台币.

先前报导称,这笔无担保贷款分为两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.

利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.

银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.

资金将用于营运资金和亿光的可转债再融资.

台湾上市公司亿光电子生产发光二极管(LED)、数码显示器、光耦合器和红外线部件.(完)

--编译 程琳;审校 王冠中

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