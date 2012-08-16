〔路透基点〕亿光60亿台币银团贷款分配结果出炉

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透香港8月16日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,台湾亿光电子(2393.TW)五年期60亿台币(2亿美元)首次联贷案在银行间完成分配.
玉山银行、土地银行、台北富邦银行各承担8.7亿台币,加入委托主办行行列,最初的委托主办行兼额度分配行台湾银行提供16.2亿台币贷款.
一般参贷行农业金库、彰化银行、远东国际商业银行各自提供4.9亿台币,台湾合作金库承担3亿台币.
先前报导称,这笔无担保贷款分为两部分:A部分为40亿台币分期偿还的定期贷款,B部分为20亿台币的循环贷款.
利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点,税前利率最低为1.5%.
银行受邀以两个层级参贷.承贷6亿台币或以上的银行将得到8个基点的先付费用,承贷4.2-5.99亿台币的得到5个基点费用.
资金将用于营运资金和亿光的可转债再融资.
台湾上市公司亿光电子生产发光二极管(LED)、数码显示器、光耦合器和红外线部件.(完)
--编译 程琳;审校 王冠中
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。