(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳中趋软,银行积数攀高且需求有限

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
* 短率稳中趋跌
* 央行资金冲销力道不算大
* 台电和中油短票发行利率走低
记者 高洁如
路透台北8月16日电--台湾银行间短期利率周四稳中趋跌.央行冲销市场资金力道不够,银行体系资金浮滥加上需求不高,皆令短率交易区间高位略微走跌.
交易商表示,上日央行发行存单余额减少,部分银行反映今日也未见央行明显增加存单收受的力道,令银行体系资金满溢.本提存期至今,全体银行的积数已累积至近2,000亿台币.
"你看积数已经那么多了,现在才月中,这在最近是很少见的现象,"一位票券商交易员称.
交易人士并指出,银行短钱偏多,但市场的需求一直不振.除了隔夜拆借之外,一周拆借的实质需求实在很低,令钱多的银行相当头大.
这也令周四拆款交易区间高位偏跌,隔夜及一周拆款利率高位均较上日跌2基点.
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.390%,上日在0.389%;区间则落在0.295-0.58%,上日在0.295-0.60%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.60%,上日报0.388-0.62%.
**短票利率稳于低位**
短票方面,票券商指出,可以感受到银行间因积数偏高积极买票的消化资金压力,不只是一般的小银行降利率求买票,大银行也加入降价行列.
此外,票券商指出,今日台电标售131天期的30亿台币短票,利率在0.935-0.938%;而中油也标售101天期的80亿短票,利率在0.936-0.942%.
交易员表示,这个利率比起今年6月间的最高水位已降了5-6基点.以中油的短票为例,80亿的总额中估计有约70亿台币的金额被银行标走.可以预见的是,未来票券商票源将会持续减少,票量持续供不应求.
"银行把票券商想标的票都抢走了,未来短票的量会更少,"一票券商交易员表示.
至于次级市场中,票券商卖予银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.82%,少数大型行库成交利率由高位稍走滑,区间落在0.82-0.85%,上日在0.83-0.85%.
央行今日存单到期金额1,132.9亿台币,发行1,228.5亿台币存单,存单发行余额增加95.6亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为2,686.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为16亿台币;累计超额准备为1,916亿台币,加计前期1%的超额准备为3,358亿台币.
**公债RP利率持平**
公债10天期附买回(RP)利率则是持平.今日投信资金因新基金与新增申购款进场偏多,但部分寿险业则有走钱,令整体资金分配略有不均,但无碍调度.
两位资金调度人士表示,感觉投信业者找券需求不低,可能是新基金进场,或是近期股市热络,导致股票型基金的申购款增加,但投信找券仍以公司债为主.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.
今日有57亿的台电公司债交割;周五(17日)则有16.5亿的台工银金融债交割.(完)
--审校 张喜良/曾祥进
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。