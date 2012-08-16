〔东南亚股市〕马来西亚股市结束六日连涨收跌,新加坡商品股提振大盘

路透曼谷8月16日电---东南亚股市周四涨跌不一,马来西亚股市在连涨六日后下跌,新加坡股市在来宝集团等大宗商品股票的引领下小涨.
马来西亚股市.KLSE收低0.22%,盘中交投动荡.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微涨0.03%.来宝集团(NOBG.SI)和丰益国际(WLIL.SI)均上涨逾2%.
油价在三个月高位附近持稳,对大宗商品的人气构成支持,但对全球经济的担忧使市场人气仍脆弱.
印尼股市.JKSE连续第三日上涨,上扬0.45%至逾三个月的最高收盘位.印尼股市在六日假期后,周四重新开市.
1042GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3062.89 0.78 +0.03 +15.74 2646.35
马来西亚 .KLSE 1650.09 -3.69 -0.22 +7.80 1530.73
泰国 .SETI 1224.40 -2.43 -0.20 +19.42 1025.32
印尼 .JKSE 4160.51 18.52 +0.45 +8.86 3821.99
菲律宾 .PSI 5219.51 -47.15 -0.90 +19.39 4371.96
越南 .VNI 430.83 0.06 +0.01 +22.55 351.55
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(完)
--编译 兰秀娟;审校 王洋
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