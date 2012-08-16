〔东南亚股市〕马来西亚股市结束六日连涨收跌,新加坡商品股提振大盘

路透曼谷8月16日电---东南亚股市周四涨跌不一,马来西亚股市在连涨六日后下跌,新加坡股市在来宝集团等大宗商品股票的引领下小涨.

马来西亚股市.KLSE收低0.22%,盘中交投动荡.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI微涨0.03%.来宝集团(NOBG.SI)和丰益国际(WLIL.SI)均上涨逾2%.

油价在三个月高位附近持稳,对大宗商品的人气构成支持,但对全球经济的担忧使市场人气仍脆弱.