〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨至两周高位,因出口反弹

路透新加坡8月16日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周四小涨至近两周高位,因出口试探性反弹,暗示库存可能承压.

"看上去,几天前做空的交易商在锁定一些获利.毕竟市场跌了近300马币."一新加坡的外资贸易行交易员称.