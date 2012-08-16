〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨至两周高位,因出口反弹

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透新加坡8月16日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周四小涨至近两周高位,因出口试探性反弹,暗示库存可能承压.
"看上去,几天前做空的交易商在锁定一些获利.毕竟市场跌了近300马币."一新加坡的外资贸易行交易员称.
指标11月棕榈油期货FCPOc3上涨1.4%,收报每吨2,942马币(林吉特),接近2,948马币的8月3日来高位.
总成交量为30,017口,高于通常的25,000口.
但市场人气依然谨慎,马来西亚下周一、二逢假期休市.(完)
--编译 程琳;审校 田建华
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
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