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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 18:36 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小涨至两周高位,因出口反弹

路透新加坡8月16日电---马来西亚毛棕榈油期货价格周四小涨至近两周高位,因出口试探性反弹,暗示库存可能承压.

"看上去,几天前做空的交易商在锁定一些获利.毕竟市场跌了近300马币."一新加坡的外资贸易行交易员称.

指标11月棕榈油期货FCPOc3上涨1.4%,收报每吨2,942马币(林吉特),接近2,948马币的8月3日来高位.

总成交量为30,017口,高于通常的25,000口.

但市场人气依然谨慎,马来西亚下周一、二逢假期休市.(完)

--编译 程琳;审校 田建华

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