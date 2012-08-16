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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 19:25 BJT

〔美股业绩〕沃尔玛第二季EPS为1.18美元,稍高于路透预估

路透8月16日电---沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周四公布:

* 第二季每股盈余(EPS)为1.18美元

* 将2013财年EPS预估上调至4.83-4.93美元

* 第二季营收为1,138亿美元

另外汤森路透I/B/E/S预估沃尔玛第二季EPS为1.17美元,营收为1,157.5亿美元

* 预估沃尔玛第三季EPS为1.05美元,营收为1,149.5亿美元

* 预估沃尔玛全财年EPS为4.93美元,营收为4,751.5亿美元.(完)

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