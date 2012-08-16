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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 20:18 BJT

(重发)〔标题新闻〕克莱斯勒从美加两国召回1,661辆2013款道奇Durango SUV,因气囊或存在隐患

(重发以补上文末遗漏的英文USN)

注:SUV是运动型多功能车(运动休旅车)的简称

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