〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水下滑,互换市场交投活跃

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透新加坡8月16日电---周四亚洲燃料油现货升水走软,180-cst升水跌至逾两个月来最低,现货市场连续第二个交易日保持淡静.
据路透数据,180-cst升水跌0.35美元至每吨2.45美元,为6月初以来最低.380-cst升水也跌至四日低位每吨2.65美元.
一交易员称,"人们可能推迟购买,因原油价格在攀高."
另一方面,互换市场交投活跃,180-cst品级燃料油有16万吨易手.中国光汇石油在交易窗口卖出14万吨船货.
0830GMT, 即期9/10月合约--9月船货较10月船货价格升水,小涨0.13美元至每吨2.75美元.
据国家贸易机构International Enterprise,8月15日当周,新加坡岸上燃料油库存减少16%至1,780万桶.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 685.50 12.25 1.82 673.25
现货380CST燃料油 FO380-SIN 672.60 12.35 1.87 660.25
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 12.00 1.80 668.00
380CST船用燃料油升水 7.40 -0.35 -4.52 7.75
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.45 -0.35 -12.50 2.80
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.65 -0.20 -7.02 2.85(完)
--编译 田建华;审校 王洋
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。