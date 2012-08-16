〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水下滑,互换市场交投活跃

路透新加坡8月16日电---周四亚洲燃料油现货升水走软,180-cst升水跌至逾两个月来最低,现货市场连续第二个交易日保持淡静.

据路透数据,180-cst升水跌0.35美元至每吨2.45美元,为6月初以来最低.380-cst升水也跌至四日低位每吨2.65美元.

一交易员称,"人们可能推迟购买,因原油价格在攀高."

另一方面,互换市场交投活跃,180-cst品级燃料油有16万吨易手.中国光汇石油在交易窗口卖出14万吨船货.

0830GMT, 即期9/10月合约--9月船货较10月船货价格升水,小涨0.13美元至每吨2.75美元.

据国家贸易机构International Enterprise,8月15日当周,新加坡岸上燃料油库存减少16%至1,780万桶.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 685.50 12.25 1.82 673.25

现货380CST燃料油 FO380-SIN 672.60 12.35 1.87 660.25

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 12.00 1.80 668.00

380CST船用燃料油升水 7.40 -0.35 -4.52 7.75

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 2.45 -0.35 -12.50 2.80

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 2.65 -0.20 -7.02 2.85(完)