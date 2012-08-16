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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 20:14 BJT

〔美股业绩〕沃尔玛预计国际市场放缓,全年财测或低于分析师预估

路透8月16日电---全球最大零售商--沃尔玛(WMT.N)预计全年获利可能不及市场分析师预估,因尽管美国折扣店营收改善,但国际市场放缓.

沃尔玛被视作经济活动的晴雨表.该公司继续看到消费者受困的迹象--在月初领取薪水时支出更多.

首席财务官Charles Holley表示,"薪水周期依然明显,全球经济仍有很大不确定性."

沃尔玛股价在盘初下跌3.3%至72美元.

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