〔美股业绩〕沃尔玛预计国际市场放缓,全年财测或低于分析师预估

路透8月16日电---全球最大零售商--沃尔玛(WMT.N)预计全年获利可能不及市场分析师预估,因尽管美国折扣店营收改善,但国际市场放缓.

沃尔玛被视作经济活动的晴雨表.该公司继续看到消费者受困的迹象--在月初领取薪水时支出更多.