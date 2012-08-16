版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 20:12 BJT

〔标题新闻〕巴西6月零售销售较前月增长1.5%,此前市场的预期为下降0.3%--官方数据

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE5E8G700Y]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐