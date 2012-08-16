〔表格〕美国8月9日止当周农作物出口销售报告--USDA

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透华盛顿8月16日电---美国农业部(USDA)周四公布8月9日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 396.7 0.0 400.4 0.0 9,979.8 11,486.2
大麦 11.7 0.0 11.7 0.0 147.1 80.6
玉米 122.8 130.6 162.9 161.6 39,610.4 48,046.3
高粱 7.0 35.1 7.0 35.1 1,005.4 3,527.3
大豆 97.2 924.6 102.7 924.6 38,686.3 42,123.6
豆粕 53.7 77.0 91.0 78.0 8,365.0 7,769.9
豆油 -0.9 2.4 5.6 2.4 566.1 1,366.1
皮马棉 15.8 0.0 22.4 0.0 194.8 370.8
陆地棉 77.8 0.0 85.8 0.0 4,186.0 6,375.6
稻米 33.0 0.0 33.0 0.0 356.2 502.2(完)
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--编译 兰秀娟;审校 王洋
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。