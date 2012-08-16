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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 20:51 BJT

〔表格〕美国8月9日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿8月16日电---美国农业部(USDA)周四公布8月9日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 396.7 0.0 400.4 0.0 9,979.8 11,486.2

大麦 11.7 0.0 11.7 0.0 147.1 80.6

玉米 122.8 130.6 162.9 161.6 39,610.4 48,046.3

高粱 7.0 35.1 7.0 35.1 1,005.4 3,527.3

大豆 97.2 924.6 102.7 924.6 38,686.3 42,123.6

豆粕 53.7 77.0 91.0 78.0 8,365.0 7,769.9

豆油 -0.9 2.4 5.6 2.4 566.1 1,366.1

皮马棉 15.8 0.0 22.4 0.0 194.8 370.8

陆地棉 77.8 0.0 85.8 0.0 4,186.0 6,375.6

稻米 33.0 0.0 33.0 0.0 356.2 502.2(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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