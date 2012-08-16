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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 21:53 BJT

〔欧洲金融〕ECB诺沃特尼称统一的欧洲金融政策未来几年不太可能实现

路透维也纳8月16日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在周四的访谈中表示,统一的欧洲金融政策未来几年不太可能实现,但应在一代人内实现.(完)

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