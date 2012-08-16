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市场报道 | 2012年 8月 16日 星期四 21:44 BJT

〔美国股市〕开盘上涨,此前公布房屋开工和一周初请失业金数据

路透纽约8月16日电---美国股市周四开盘上涨,此前公布的房屋开工和一周初请失业金数据几乎未能改变投资者对美国经济的评估,美国8月费城联邦储备银行制造业指数即将公布.

道琼工业指数.DJI上扬22.42点,或0.17%,至13,187.20点.标准普尔500指数.SPX上涨2.82点,或0.20%,至1,408.35点,Nasdaq指数.IXIC涨9.52点,或0.31%,至3,040.45点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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