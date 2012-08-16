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货币新闻 | 2012年 8月 16日 星期四 21:46 BJT

〔俄罗斯评级〕惠誉确认俄罗斯评级为"BBB",评级展望为稳定

路透8月16日电---惠誉确认俄罗斯长期本外币发行人违约评级为"BBB",评级展望为稳定.(完)

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