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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 22:25 BJT

〔投行观点〕Jefferies将新浪评级从买入下调为持有,目标价从82美元下调为56美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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