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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 22:26 BJT

〔美国热股〕新浪暴涨逾12%,意外录得季度净利但对下半年发出预警

路透8月16日电---新浪(SINA.O)公布季度意外录得净利,但预警称,今年下半年料将不会录得"可观"获利.该公司将透过微博平台投放更多服务来提振营收.

Jefferies & Co将该公司股评级从"买入"下调至"持有".

新浪周四盘初暴涨12.32%,报57.17美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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