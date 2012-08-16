〔欧洲汇市〕英镑触及两周半高位,因英国零售销售数据向好

* 英镑走强,因英国零售销售意外增长

* 英镑贸易加权指数触及两周高位

* 欧元/英镑从两周低位反弹

路透伦敦8月16日电---英镑兑美元周四升至逾两周最高,因英国7月零售销售意外增长,提升经济可能不如之前料想的疲弱的前景.

在疲弱的美国数据公布后,美元走软,这也扶助提振英镑.

英镑兑美元GBP=D4升至7月底以来最高1.5739美元,之前公布的数据显示,美国上周初请失业金人口增加,且楼市表现迟滞.在英国数据公布前,英镑/美元已从约1.5668美元的低位反弹至1.57美元之上,短期阻力位为100日移动均线切入位1.5755美元.

英国数据公布前,亚洲央行的买盘扶助支撑英镑.

英国7月零售销售增长0.3%,预期为回落0.1%,6月数据也被上修.

英国央行公布的数据显示,英镑贸易加权指数=GBP升至84.40,为7月31日以来最高.

尽管英镑近期上扬,但投资者对大举买入英镑持谨慎态度,因最近公布的制造业和服务业数据显示,英国经济仍深陷衰退泥潭之中.截至6月底,该国经济已连续三季度萎缩.

这可能促使英国央行在今年稍后进一步放宽政策.

英镑兑欧元持稳,削减稍早的涨幅.在英国零售销售数据公布前,欧元/英镑EURGBP=D4跌至逾两周最低0.7813英镑,后反弹至0.7840英镑,日内基本持平.(完)

--编译 母红;审校 李军

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