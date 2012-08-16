〔欧元债市〕德债价格反弹,公债收益率上涨吸引投资者再度买入

* 德债停止下跌,买兴再度回潮
* 市场受美国公债市场和图表技术位推动
* 危机暂未恶化,许多投资人保持已减少的风险敞口不变
路透伦敦8月16日电---德国公债价格周四反弹,逆转本周稍早的较深跌势,此前欧美低风险公债收益率上扬,吸引部分投资者重新买入.
8月间欧元区债务危机暂时平静下来,意味着(欧洲公债)受到美国公债市场价格和基于技术图表水准交易的重大影响.
德债期货FGBLc1上扬40个跳动点,报141.81.稍早该合约曾一度下跌并触及七周低位140.78.
市场人士称,德债和美国公债收益率在经历三天上涨后,均吸引到一些买家入场.德债和美债收益率主要是由于经济数据优于预期和价格跌破关键支撑位而走升.
不过,技术分析师并未排除更多卖盘(的可能性).他们指出价格支撑位在140和6月底低位139.72.
价格震荡和欧元区债务危机缺乏基本面进展意味着多数投资者选择在夏季观望,保持仓位不变.欧债危机的过去三年来市场的主要驱动要素.
西班牙仍是市场的主要担心焦点,该国正竭力将借贷维持在可持续的水平上,同时试图降低赤字和刺激经济成长--西班牙的困境令多数人认为,该国将需要寻求外部救助.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB下跌12个基点,报6.57%--为逾一个月来最低位.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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