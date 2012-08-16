〔美国股市〕ADR上涨,主要受德国总理梅克尔言论和银行类股支持

路透纽约8月16日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上扬,此前德国总理梅克尔发布言论,看似支持了欧洲央行(ECB)应对欧元区债务危机的举措.

盘中稍早ADR已经走高,但梅克尔称在解决欧元区危机方面取得进展,时间是关键之后,ADR扩大涨势.梅克尔亦表示,她感觉欧洲领导人在正确的道路上.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上涨0.82%,报124.21.标准普尔500指数.SPX涨0.71%.

银行类股今日表现最为抢眼,因若有任何对抗欧债危机的激进举措,该行业预计将是最大的受益方.

巴克莱(BCS.N)上扬2.4%,报11.74美元.苏格兰皇家银行(RBS.N)涨2.72%,报7.17美元.德意志银行(DB.N)劲扬4%,报32.01美元.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS涨0.93%.纽约梅隆银行拉美ADR指数.BKLA上涨1.24%.

所有地区的银行类ADR均上涨.韩国KB金融集团(KB.N)涨1.52%,报33.39美元.巴西Banco Bradesco(BBD.N)涨1.79%,报17.09美元.

科技类企业亦上扬,之前思科(Cisco System)(CSCO.O)(CSCO.O)上调股息且公布业绩高于预期,令科技类股得到提振.

中国新浪亦因业绩上涨.该公司在公布季度意外录得净利后大涨10.39%,报56.19美元.但新浪也预警称,今年下半年料将不会录得"可观"获利.[ID:nSB1729940].百度(BIDU.O)升2.73%,报133.66美元.

索尼(6758.T)(SNE.N)劲扬3.95%,报11.84美元.台湾日月光(ASX.N)上涨1.68%,报4.24美元.

中国网易(NTES.O)在公布业绩后大跌14.81%,报49.56美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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