〔金属期市〕期铜收涨1%,因欧元走强和成长希望

* 中国总理温家宝称经济将承压

* 亚洲商家增加现货原铝购买量

* 美国上周初请失业金人口数据直指就业市场正在复苏

路透伦敦/纽约8月16日电---期铜周四收涨1%,受助于美元走软,以及市场预期近期的金融数据能刺激当局出台支持成长的举措,进而提振全球金属需求.

伦敦金属交易所收盘后,铜价在纽约市场尾盘接近日高,受助于美国股市上扬,之前德国总理梅克尔的讲话表达了对欧洲央行抗击欧债危机努力的支持.

梅克尔称,欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元区,与欧洲领导人长期以来的言辞一致.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高63.50美元,报每吨7,449美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-9月期铜合约HGU2上扬3.30美分,或1%,结算价报每磅3.3825美元,接近日内区间3.3415-3.3870美元的高端.

今日稍早,铜价因欧元/美元走强而受益,之前公布的数据显示,美国上周初请失业金人口意外小幅增长,以及房屋开工意外回落,重燃美国联邦储备理事会(FED,美联储)将推出第三轮量化宽松(QE3)支撑经济的预期.

另一项数据显示,费城联储也暗示,8月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,不过萎缩幅度不符不及7月.

"铜价最新上扬是因为美国数据,以及美元有所走软支撑铜价,"德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示.

"但铜价近期的区间将得以保持,因为,我认为没有任何指标能使铜价突破近期的区间."

中国总理温家宝表示,该国仍面临成长压力,尽管通胀压力缓解.这使中国将采取行动刺激经济的预期升温.

中国商务部表示,1-7月份,外商直接投资同比回落,且2012年贸易前景恶化.这也提振上述预期.

花旗的分析师David Wilson表示,市场上扬是因预期中国将再推宽松举措,但他表示,食品通胀攀升使大规模放宽政策的可能性有所减弱,且政治时机十分敏感,因新总理将于明年4月上任.

美国第二季成长迟滞提升美联储将再推量化宽松的预期,但近期的数据直指第三季经济可能复苏,令再推量化宽松的可能性降低.

美联储将于9月12-13日举行政策会议,另外,美联储主席贝南克将于8月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表的讲话,可能为短期货币政策走向提供线索.

LME期锌CMZN3逆势走低,收盘回落17.50美元,报每吨1,784.50美元,受累于产量过剩和需求疲弱.

在期铝方面,投资银行RBC Capital Markets在一份报告中称,尽管传言炼厂停产和实货溢价稳定,尤其是中国,但技术指标直指铝价面临下档压力.

三个月期铝CMAL3收涨3美元,报每吨1,842美元.澳新银行(澳盛银行,ANZ)表示,"市场看起来很脆弱.下档支撑位在1,830美元附近,我们预计该支撑位可能失守,期铝价格将跌至1,800美元之下,因市场供应过剩."

以下为1739 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 338.00 3.05 +0.91 343.60 -1.63

LME期铝 1840.00 1.00 +0.05 2020.00 -8.91

LME期铜 7448.50 63.00 +0.85 7600.00 -1.99

LME期铅 1847.00 24.00 +1.32 2035.00 -9.24

LME期镍 15520.00 220.00 +1.44 18710.00 -17.05

LME期锡 18100.00 -175.00 -0.96 19200.00 -5.73

LME期锌 1784.50 -17.50 -0.97 1845.00 -3.28

上海期铝 15200.00 -145.00 -0.94 15845.00 -4.07

上海期铜 54420.00 -270.00 -0.49 55360.00 -1.70

上海期锌 14380.00 -220.00 -1.51 14795.00 -2.81

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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