〔全球金市〕金价上扬,因寄望于主要央行推出经济刺激举措

* 有关ECB采取行动的臆测扶助金价,之前梅克尔表示支持央行行动

* 疲弱的美国制造业和楼市数据提振美联储再推刺激举措的希望

* 全球黄金需求回落至两年低位-WGC

* 市场关注:美国周五公布消费者信心数据

路透纽约8月16日电---黄金价格周四上扬近1%,因德国总理梅克尔的讲话,以及令人失望的美国制造业和楼市数据点燃主要央行可能最终推出更多对金市利好的刺激举措的臆测.

铂金价格攀升3%,因南非供应忧虑促使投资者买入铂金.劳工骚乱迫使全球主要铂金生产商之一Lonmin停产.南非的铂金产量占全球总产量的四分之三.

金价录得两周来最大单日涨幅,之前德国总理梅克尔表示支持欧洲央行总裁德拉吉抗击危机的策略.数据显示,美国大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,且房屋开工放缓,这也点燃美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的希望.

最新出炉的交易所数据显示,周三,美国黄金期货未平仓合约跌至年内低位.过去四个月,对主要央行采取大规模举措提振经济承诺的疑虑使黄金呈区间走势.

1809GMT,现货金XAU=上涨0.8%,报每盎司1,616.20美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2涨12.60美元,报1,619.20美元.根据路透数据,成交量较30日均值低约30%.

全球黄金协会(WGC)一份备受关注的报告周四显示,珠宝商和投资者的黄金实货需求第二季跌至2010年首季以来最低.

其它金属方面,现货铂金(白金)XPT=升3.4%,报每盎司1,436.49美元.现货钯金XPD=涨0.7%,报每盎司587.47美元.现货银XAG=上扬1.5%,报每盎司28.21美元.

全球第三大铂金矿商Lonmin称,受劳工骚乱影响,该公司铂金产量迄今已减少1.5万盎司.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1619.20 12.60 0.8 1603.00 1622.00 98,838

COMEX白银期货 SIN2 28.212 0.400 1.4 27.660 28.240 38,470

COMEX铂金期货 PLN2 1435.20 39.00 2.8 1395.80 1442.80 12,391

COMEX钯金期货 PAU2 583.45 5.40 0.9 574.60 589.30 5,014

现货金 XAU= 1616.20 13.32 0.8 1601.51 1618.49

现货银 XAG= 28.210 0.420 1.5 27.780 28.290

现货铂金 XPT= 1436.49 46.59 3.4 1399.25 1437.49

现货钯金 XPD= 587.47 4.02 0.7 578.25 585.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=