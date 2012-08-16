〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,因美国中西部降雨利好产量

路透8月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌,在周三上涨2.3%后回落,交易商称因美国中西部一些地区降雨提升了大豆产量前景.

Commodity Weather Group表示,周三爱荷华和威斯康星州降雨量在0.5-1英寸(1.3-2.5厘米),高于预期.该机构中午作出的预报显示,下周降雨机率要高于上次预报.

市场交投清淡,CBOT大豆期货预估成交量有可能连续第三天在13万口下方.

美国农业部(USDA)农场服务机构(Farm Service Agency)数据也带来额外压力.部分交易商称,2012年美国大豆种植面积要高于USDA 8月10日作物报告中的数字.

USDA报告称,最新一周美国大豆出口销售102.2万吨(新旧作物年度合计),高于预估的75-95万吨.

USDA报告一周美国豆粕销售在130,700吨,低于预期的15-25万吨.豆油销售量在净1,500吨,亦低于预期.

USDA称,出口商报告有123,900吨美国豆粕出售给菲律宾,船期在2012/13年.

11月大豆期货SX2跌9-1/4美分,报16.25-1/4美元.

9月豆粕合约SMU2跌3.5美元,收报每短吨516.5美元.

9月豆油合约BOU2跌0.03美分,报每磅53.04美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为126,008口,豆粕期货为53,368口,豆油期货为76,318口.

以下为CBOT农产品期货在2006GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 807.50 3.50 0.4% 24.9%

CBOT大豆Sc1 1625.25 -9.25 -0.6% 35.6%

CBOT豆粕SMc1 516.50 -3.50 -0.7% 66.9%

CBOT豆油BOc1 53.04 -0.03 -0.1% 1.8%

CBOT小麦Wc1 861.75 15.00 1.8% 32.0%

CBOT稻米RRc1 1532.00 15.50 1.0% 4.9%

EU小麦BL2H0 260.00 3.75 1.5% 28.4%

NYMEX原油期货CLc1 95.27 0.92 1.0% -3.6%

道琼工业指数.DJI 13,250 85 0.7% 8.5%

现货金XAU= 1613.85 10.97 0.7% 3.2%

欧元/美元EUR= 1.2356 0.0068 0.6% -4.6%

美元指数.DXY 82.3880 -0.2570 -0.3% 2.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 720 -8 -1.1% -58.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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