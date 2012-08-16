〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.65%,Nasdaq指数收高1.04%

路透纽约8月16日电---美国股市周四收涨,标普500指数收在逾四个月以来最高,因迹象显示德国支持欧洲央行抗击区内危机的努力,且思科(CSCO.O)在宣布上调股息后带领科技股攀升.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上扬85.33点,或0.65%,至13,250.11点;标准普尔500指数.SPX收涨9.98点,或0.71%,至1,415.51点.Nasdaq指数.IXIC收高31.46点,或1.04%,至3,062.39点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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