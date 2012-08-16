〔加拿大汇市〕加元/美元涨至逾三个月最高,兑欧元则创下纪录高点

路透多伦多8月16日电---加元兑美元周四升至逾三个月最高水准,兑欧元则创下纪录高位,此前德国总理梅克尔发布言论支持欧洲央行(ECB)危机应对策略.

梅克尔是在出访加拿大首都渥太华时发布讲话的,此举引发风险较高资产上扬.梅克尔表示,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元区,与欧洲领导人长期以来的措辞"完全一致".

梅克尔的讲话令投资者愈发认为欧洲央行或很快购买西班牙、意大利和其它债务负担较重欧元区成员国的公债.

周四美国经济数据平淡无奇,其中包括疲弱的初请失业金人数和费城联储制造业指数,为美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出新一轮货币刺激计划留出余地.

加元/美元CAD=D4收在0.9867加元,或1.0135美元,高于周三收盘位0.9890加元,或1.0111美元.加元兑美元触及5月3日迄今最高的日内高位.

加元对多数主要货币走强,加元兑欧元EURCAD=触及1.2121加元,或0.8250美元的纪录高位.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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