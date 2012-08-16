日韩经济指标预测--8月17日-8月24日****

路透8月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月13日当周--------------------------------
8月17日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------8月20日当周--------------------------------
8月20日(一)
暂无重要经济数据.
8月21日(二)
2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- -2.3%
进口(较上年同期) -- -2.2%
贸易收支(亿日圆) -- 顺差617
8月22日(三)
暂无重要经济数据.
8月23日(四)
2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2
8月24日(五)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]