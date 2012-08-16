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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 06:31 BJT

《独家新闻》白宫重新翻出旧计划,可能释放油储以打压汽油价格

* 美国官员观察汽油价格在劳工节之后是否下降

* 潜在的油储释放规模目前言之过早

路透华盛顿8月16日电---熟悉情况的消息人士周四表示,白宫"重新翻出旧计划",可能释出原油储备以打压不断上涨的汽油价格,并防止能源成本高涨影响制裁伊朗的效果.

该消息人士称,美国官员将观察未来几周的市场状况,看看汽油价格在9月3日劳工节之后是否会像以往那样下降.

消息人士表示,现在谈论美国战略原油储备以及其它国际储备可能释放多少原油还为时过早.

原油价格最近几周大涨,布兰特原油价格逼近每桶120美元,较7月90美元左右的水平大幅上涨.美国和八国集团(G8)其它成员国曾在春季研究过释放原油储备,但后来因油价回落搁置了这项计划.

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