《独家新闻》白宫重新翻出旧计划,可能释放油储以打压汽油价格

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
* 美国官员观察汽油价格在劳工节之后是否下降
* 潜在的油储释放规模目前言之过早
路透华盛顿8月16日电---熟悉情况的消息人士周四表示,白宫"重新翻出旧计划",可能释出原油储备以打压不断上涨的汽油价格,并防止能源成本高涨影响制裁伊朗的效果.
该消息人士称,美国官员将观察未来几周的市场状况,看看汽油价格在9月3日劳工节之后是否会像以往那样下降.
消息人士表示,现在谈论美国战略原油储备以及其它国际储备可能释放多少原油还为时过早.
原油价格最近几周大涨,布兰特原油价格逼近每桶120美元,较7月90美元左右的水平大幅上涨.美国和八国集团(G8)其它成员国曾在春季研究过释放原油储备,但后来因油价回落搁置了这项计划.
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月