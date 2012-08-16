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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 06:32 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 56.19 +5.29 +10.39 14668496

搜狐 (SOHU.O) 41.00 +1.67 +4.25 1322666

网易 (NTES.O) 49.56 -8.62 -14.81 5660196

百度 (BIDU.O) 133.66 +3.56 +2.74 5075145

亚信科技 ASIA.O 11.80 +0.06 +0.51 89115

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.45 +0.03 +0.21 1404143

联电 (UMC.N) 2.12 -0.01 -0.47 1125897

日月光 (ASX.N) 4.24 +0.07 +1.68 296721

矽品精密 (SPIL.O) 5.60 +0.09 +1.63 577329

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.02 -1.89 82528

友达 (AUO.N) 3.04 +0.00 +0.00 201618

中华电信 (CHT.N) 30.16 -0.11 -0.36 36151

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.15 +0.18 +0.44 594236

香港

中国移动 (CHL.N) 54.74 -4.15 -7.05 567919

中国联通 (CHU.N) 15.59 -0.31 -1.95 474580

中国电信 (CHA.N) 52.90 +0.21 +0.40 19552

中芯国际 (SMI.N) 1.82 +0.04 +2.25 38314

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.08 -2.11 2029

(完)

--整理 徐文焰

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