《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月16日

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 56.19 +5.29 +10.39 14668496
搜狐 (SOHU.O) 41.00 +1.67 +4.25 1322666
网易 (NTES.O) 49.56 -8.62 -14.81 5660196
百度 (BIDU.O) 133.66 +3.56 +2.74 5075145
亚信科技 ASIA.O 11.80 +0.06 +0.51 89115
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.45 +0.03 +0.21 1404143
联电 (UMC.N) 2.12 -0.01 -0.47 1125897
日月光 (ASX.N) 4.24 +0.07 +1.68 296721
矽品精密 (SPIL.O) 5.60 +0.09 +1.63 577329
和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 -0.02 -1.89 82528
友达 (AUO.N) 3.04 +0.00 +0.00 201618
中华电信 (CHT.N) 30.16 -0.11 -0.36 36151
台湾国际航电 (GRMN.O) 41.15 +0.18 +0.44 594236
香港
中国移动 (CHL.N) 54.74 -4.15 -7.05 567919
中国联通 (CHU.N) 15.59 -0.31 -1.95 474580
中国电信 (CHA.N) 52.90 +0.21 +0.40 19552
中芯国际 (SMI.N) 1.82 +0.04 +2.25 38314
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.71 -0.08 -2.11 2029
(完)
--整理 徐文焰
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
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路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月