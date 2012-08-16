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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 06:37 BJT

《综述》美国数据显示下半年经济成长可能升温,但仍然乏力

* 费城联邦储备银行8月制造业指数连续第四个月为负

* 上周初请失业金人数增加2,000人

* 7月房屋开工下降1.1%

路透华盛顿8月16日电---美国初请失业金的一项趋势性指标上周降至接近四年低点,但一项地区制造业指标疲弱,显示美国经济复苏仍然面临阻力.

周四公布的其它数据发出了关于房屋市场复苏的混乱信号,7月新屋开工小幅下降,但建筑许可却上升.

综合来看,这些数据支持下述看法:下半年美国经济成长可能升温,但仍然乏力.

春季经济成长与就业情况令人失望,当时关于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能推出更多刺激措施的预期增强,不过在其下次会议上采取行动的可能性也许正在减弱.

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