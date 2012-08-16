《综述》美国数据显示下半年经济成长可能升温,但仍然乏力

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
* 费城联邦储备银行8月制造业指数连续第四个月为负
* 上周初请失业金人数增加2,000人
* 7月房屋开工下降1.1%
路透华盛顿8月16日电---美国初请失业金的一项趋势性指标上周降至接近四年低点,但一项地区制造业指标疲弱,显示美国经济复苏仍然面临阻力.
周四公布的其它数据发出了关于房屋市场复苏的混乱信号,7月新屋开工小幅下降,但建筑许可却上升.
综合来看,这些数据支持下述看法:下半年美国经济成长可能升温,但仍然乏力.
春季经济成长与就业情况令人失望,当时关于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能推出更多刺激措施的预期增强,不过在其下次会议上采取行动的可能性也许正在减弱.
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月