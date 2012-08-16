〔货币市场〕上周美国经季节调整商票规模增加,欧元Euribor下跌

路透纽约/伦敦8月16日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四称,8月15日止当周美国经季节调整的流通中商业票据规模增加67亿美元至1.020万亿(兆)美元,暗示对这个企业融资市场的使用略有增加.
非季节调整的流通中美国商业票据减少125亿美元,至9,895亿美元.同期美国非季节调整的外国银行商业票据流通规模下降61亿美元至1,919亿美元.
与此同时,欧元区银行间拆放款利率远低于美国可比利率,因欧洲央行(ECB)将进一步放宽货币政策,向美联储的近零利率政策靠拢.
分析师称,鉴于美国利率已经接近零,该国进一步放宽货币政策应该以非标准措施的形式出台,可能是通过央行购债来推出更多"量化宽松",这就解释了欧元和美元银行间拆放款利率之差利益扩大的现象.
三个月欧元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=周四几无变动,报21基点,而三个月美元LiborUSD3MFSR=为43基点.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从周三的0.341%降至0.339%.
路透调查显示,ECB在9月料将再融资利率下调25个基点至0.5%.(完)
--编译 吴云凌;审校 徐文焰
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