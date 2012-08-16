〔澳股业绩〕澳新银行第三季获利增9%,因其削减成本且亚洲业务增长

路透悉尼8月17日电---澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)第三季获利增加9%,因其削减成本,而且其侧重贸易融资的亚洲业务录得成长.

根据路透的计算,澳新银行第三季基础获利为15.3亿澳元.澳洲银行业者未被要求发布季度财报,只须发布半年及年度业绩即可.

上年同期的获利为14亿澳元,分析师对第三季获利的预期则为15亿澳元.这令澳新银行可望连续第三年录得创纪录的全年获利.

基础获利中扣除了一次性项目、非现金会计项目和投资损益.

澳新银行表示,衡量核心获利能力的集团利润率整体稳定,并预期今年内的成本增幅将与营收增长相当.

该行已冻结其高管的薪资,并宣布今年将裁员1,000人并计划采取其他举措,以保护获利.

澳新银行称,其核心一级资本充足率为7.8%,较上半年持平.

该行股价今年以来已上涨16.4%,在澳洲主要银行中表现第二好.(完)