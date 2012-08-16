〔澳股业绩〕澳新银行第三季获利增9%,因其削减成本且亚洲业务增长

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼8月17日电---澳洲第四大银行澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)第三季获利增加9%,因其削减成本,而且其侧重贸易融资的亚洲业务录得成长.
根据路透的计算,澳新银行第三季基础获利为15.3亿澳元.澳洲银行业者未被要求发布季度财报,只须发布半年及年度业绩即可.
上年同期的获利为14亿澳元,分析师对第三季获利的预期则为15亿澳元.这令澳新银行可望连续第三年录得创纪录的全年获利.
基础获利中扣除了一次性项目、非现金会计项目和投资损益.
澳新银行表示,衡量核心获利能力的集团利润率整体稳定,并预期今年内的成本增幅将与营收增长相当.
该行已冻结其高管的薪资,并宣布今年将裁员1,000人并计划采取其他举措,以保护获利.
澳新银行称,其核心一级资本充足率为7.8%,较上半年持平.
该行股价今年以来已上涨16.4%,在澳洲主要银行中表现第二好.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月