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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 07:01 BJT

《美国重要政经日程》--8月17日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1400 - 美国石油协会(API)公布月度统计报告

1400 - 美国经济谘商会公布7月领先指标

1900 - 农业部公布月度牲畜存栏数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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