欧洲经济指标预测--8月17日-8月24日****

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透8月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------8月13日当周---------------------------------
8月17日(五)
0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.4% -0.4%
(较上年同期) +1.3% +1.6%
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 6月 -- 赤字25
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余109
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 6月 -- 流入389
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差69
--------------------------------8月20日当周---------------------------------
8月20日(一)
无重要经济数据公布.
8月21日(二)
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 7月 -- 短差30
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 120.8
1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 8月 -- 负6
8月22日(三)
无重要经济数据公布.
8月23日(四)
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差4.475 顺差22.46
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.9 43.4
服务业PMI 50.2 50.0
综合PMI -- 47.9
0728 德国制造业PMI 8月初值 43.5 43.0
服务业PMI 50.2 50.3
综合PMI -- 47.3
0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.0 44.0
服务业PMI 47.7 47.9
综合PMI 46.6 46.5
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 11
1400 欧元区消费者信心指数 8月 负22 负21.6
8月23-28日
0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.6% -1.5%
(较上年同期) +1.1% +1.3%
8月24日(五)
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- -0.7%
(较上年同期) -- -0.8%
(完)
--整理 白云;审校 徐文焰
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月