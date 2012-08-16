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市场报道 | 2012年 8月 17日 星期五 07:44 BJT

****欧洲经济指标预测--8月17日-8月24日****

路透8月17日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------8月13日当周---------------------------------

8月17日(五)

0600 德国PPI(较前月) 7月 +0.4% -0.4%

(较上年同期) +1.3% +1.6%

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 6月 -- 赤字25

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余109

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 6月 -- 流入389

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 -- 顺差69

--------------------------------8月20日当周---------------------------------

8月20日(一)

无重要经济数据公布.

8月21日(二)

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 7月 -- 短差30

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 120.8

1000 英国工业联盟(CBI))总工业订单差值 8月 -- 负6

8月22日(三)

无重要经济数据公布.

8月23日(四)

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 7月 顺差4.475 顺差22.46

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 43.9 43.4

服务业PMI 50.2 50.0

综合PMI -- 47.9

0728 德国制造业PMI 8月初值 43.5 43.0

服务业PMI 50.2 50.3

综合PMI -- 47.3

0758 欧元区制造业PMI 8月初值 44.0 44.0

服务业PMI 47.7 47.9

综合PMI 46.6 46.5

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 -- 11

1400 欧元区消费者信心指数 8月 负22 负21.6

8月23-28日

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.6% -1.5%

(较上年同期) +1.1% +1.3%

8月24日(五)

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- -0.7%

(较上年同期) -- -0.8%

(完)

--整理 白云;审校 徐文焰

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