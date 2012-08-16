版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 07:33 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月17日-8月24日

汤森路透8月16日电---以下为标准普尔500企业中将于8月17日-8月24日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 1.00 14 1.12

8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68

8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35

8/21 AMC Q3 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.56 24 0.71

8/21 BMO Q2 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.31 22 0.47

8/21 AMC Q2 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 28 0.54

8/21 AMC Q4 2012 Intuit (INTU.O) 0.06 20 0.02

8/21 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.85 22 0.79

8/22 Q3 2012 惠普(Hewlett Packard) (HPQ) 0.98 27 1.10

8/23 AMC Q2 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.49 18 0.44

8/23 AMC Q2 2013 salesforce.com (CRM) 0.39 38 0.30

8/23 BMO Q3 2012 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.41 10 0.36

8/23 BMO Q1 2013 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.49 14 0.42

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--整理 肖群英;审校 白云

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐