《美国上市公司业绩公布日程表》--8月17日-8月24日

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
汤森路透8月16日电---以下为标准普尔500企业中将于8月17日-8月24日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/17 BMO Q1 2013 The J. M. Smucker Company (SJM) 1.00 14 1.12
8/20 Q2 2012 Lowes Companies Inc (LOW) 0.70 24 0.68
8/20 AMC Q2 2013 Urban Outfitters, Inc. (URBN.O) 0.33 30 0.35
8/21 AMC Q3 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.56 24 0.71
8/21 BMO Q2 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.31 22 0.47
8/21 AMC Q2 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 28 0.54
8/21 AMC Q4 2012 Intuit (INTU.O) 0.06 20 0.02
8/21 BMO Q1 2013 Medtronic Inc. (MDT) 0.85 22 0.79
8/22 Q3 2012 惠普(Hewlett Packard) (HPQ) 0.98 27 1.10
8/23 AMC Q2 2013 欧特克(Autodesk) (ADSK.O) 0.49 18 0.44
8/23 AMC Q2 2013 salesforce.com (CRM) 0.39 38 0.30
8/23 BMO Q3 2012 荷美尔(Hormel Foods) (HRL) 0.41 10 0.36
8/23 BMO Q1 2013 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.49 14 0.42
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 肖群英;审校 白云
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