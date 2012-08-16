《美债周五展望》公债收益率接近三个月高位,因对欧债危机的担忧减轻

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 对欧债危机的担忧减轻,打压避险买盘

* 关注贝南克在杰克森霍尔的讲话,因不确定是否会推出QE3

路透纽约8月16日电---美国公债收益率周四上涨,逼近三个月高位,因对欧元区的担忧减轻,且对美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会在下月推出更多货币刺激措施愈发不确定,这打压对避险美国公债的需求.

股市上扬也吸引投资人弃债从股.指标标普500指数收在四个月高位.

德国总理梅克尔的讲话听上去是要支持欧洲央行应对欧债危机的努力.梅克尔称,欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元区,与欧洲领导人长期以来的言辞一致.

近期一些经济报告直指经济改善,尽管仍缺乏亮点,西班牙经济成长的前景也对美联储将在下月货币政策会议上启动新的刺激措施的预期构成挑战.

市场人士翘首以盼美联储主席贝南克月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)美联储年会上的讲话.

美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示,周四梅克尔的讲话呼应了上月德拉吉表达的支持欧元的言论,"这对缓和市场不安情绪起到了很大的作用,有助于推高美国公债收益率."

"对欧洲领导人正制定更为切实可靠的援助方案,特别是针对西班牙的方案的感觉缓和了全球市场的担忧."她表示.

他还指出市场对美联储行动的信心发生了改变.

"随着经济数据开始略有好转,尽管还不是很稳定,但对贝南克将在杰克森霍尔暗示新一轮量化宽松政策的强烈预期已经开始降温."Krosby表示.

这些疑虑令公债价格承压,令收益率自不到一个月前触及的历史低点回升的走势延长.

30年期公债US30YT=RR收益率一度升穿200日移动均线切入位2.9658%.

指标10年期公债收益率US10YT=RR在略低于200日移动均线切入位的水准交投,尾盘报1.839%,周三尾盘报1.826%.

在海外市场,指标10年期公债收益率曾高见1.86%,这是其200日移动均线切入位,且为5月11日来最高,该收益率在7月25日曾创下1.38%的纪录低点.

在过去一个,公债收益率上升,因经济数据改善,且对美联储将推出第三轮量化宽松政策(QE3)的押注受限,且原先押注收益率会进一步下滑的投资人回补仓位.

"市场对是否已公布的数据足以令美联储不会推出QE3仍有疑虑,"法国兴业银行(Societe Generale)驻纽约美国公债交易员Sean Murphy表示.

周四美国公债走势波动,此前数据显示上周初请失业金人数小幅增加,之后报告显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在8月连续第四个月萎缩.这令公债一度扩大涨幅,令收益率跌至日低.[US-ECI-CMN]

交易商表示,本周因经济数据强劲,海外投资人一直在隔夜市场抛售美国公债.但清淡的夏季交投令近期价格走势被扩大.

"之前收益率跌势过度,现在升势可能也有些过度了."纽约Oppenheimer & Co公债交易部门主交易员Alan De Rose表示.

他预计收益率可能在贝南克讲话前保持相对的区间震荡.

贝南克在2010年利用杰克森霍尔的讲话暗示了美联储第二轮量化宽松政策.

**对欧债危机的担忧减轻**

对欧洲的担忧减轻令公债卖压加重,因投资人寄望欧洲央行将采取措施,包括购买债券,以减少西班牙和意大利等国再融资方面可能出现的问题.

投资人现关注欧洲央行的9月会议.欧洲央行干预的前提是要西班牙和意大利要求欧元区救助基金买入其公债,且救助基金仍需要在购买前先启动.

买家一直在关键技术水准回场,包括(10年期公债收益率)在1.86%区域,法国兴业银行的Murphy表示.(完)

--编译 李军;审校 母红

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