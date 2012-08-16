〔美国债市〕8月15日止当周外国央行增持美国公债和机构债--FED

香港个股：北控医疗参与成立广州航空产业基金，规模至少500亿元人民币
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透纽约8月16日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量上升.
美联储称,8月15日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债增加152.54亿美元,至3.553万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债增加141.29亿美元至2.860万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量增加11.25亿美元,至6,930亿美元.
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 肖群英;审校 吴云凌
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。
路透悉尼/惠灵顿2月17日 - 澳元兑美元周五持于近三个月高位，然在本周曾三次升破0.77美元的关键阻力位后，在该水准上方艰难交投。
路透上海2月17日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，1月人民币实际有效汇率指数升0.51%至123.44，创八个 月新高，上月修正后为升1.00%。国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正 。 同时1月人民币名义有效汇率指数降0.08%至118.46，结束此前连续三个月的上涨，上月 修正后为升0.80%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比 率 率 2017年1月 123.44 0.51% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.81 1.00% 118.55 0.80% 2016年11月 121.59 0.56% 117.61 0.33% 2016年10月