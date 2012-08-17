《中国已公布新股发行上市日程表》--8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/23 沪 渤海轮渡 -- 不超过10,100 -- -- 瑞信方正证券8/28 8/28 深 煌 上 煌 002695 不超过3,098 -- -- 国信证券 8/31 *8/27 深 百洋股份 002696 不超过2,200 -- -- 国信证券 8/30 *8/28 深 红旗连锁 002697 不超过5,000 -- -- 宏源证券 8/31 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 8/17 沪 龙宇燃油 (603003.SS) 5,050 6.50 17.11 华泰联合 8/17 深 泰格医药 (300347.SZ) 1,340 37.88 44.05 中投证券 8/17 深 长亮科技 (300348.SZ) 1,300 20.00 29.85 招商证券 8/17 深 金卡股份 (300349.SZ) 1,500 31.00 34.37 国金证券 -- 深 华 鹏 飞 -- -- 9.50 23.75 恒泰证券 -- 沪 新 华 龙 -- -- 7.80 22.35 安信证券 8/20 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 林高丽
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
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