《中国报摘》--中国证券报8月17日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
* 头版头条:
--中国商务部新闻发言人沈丹阳表示,受欧债危机持续升级、全球经济复苏乏力等外部因素影响,可以预计,下半年中国外贸形势将更加严峻,实现全年工作目标压力将更大.
* 其他:
--国家安监总局正组织修订2008年出台的《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》,酝酿对现有的安全生产专用设备税收优惠行业门类进行扩容,修订后的目录有望年底前出台.
--有关人士透露,去年末以来各地密集推进存量房信息系统建设招标工作,以为加快房产税试点扩容和提高二手房交易税做好技术准备.
--国际清算银行公布的数据显示,7月人民币实际有效汇率指数为106.27,较6月微贬0.2%.
--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)夏季工作会召开,建行提出,下半年将重点抓好信贷投放工作,明确支持十二五规划(2011-2015年)以及区域发展战略重点建设项目,同时切实防范系统性风险,要加强区域性、行业性、集群性以及重点领域的风险防控.
--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)业绩快报,中国铝业今年上半年实现营业收入716.98亿元人民币,同比增长9%;但净利润则亏损32.53亿元,基本每股收益-0.24元.
--中煤能源(601898.SS)(1898.HK)称,将与中国铁路建设投资公司及其他14家发起人共同投资建设蒙西至华中地区铁路煤运通道项目,公司根据10%的持股比例,初始投资为1亿元,并将在未来三年内陆续投资共计54亿元,该项目其他发起人还包括中国神华(601088.SS)(1088.HK)和伊煤B(900948.SS)等.(完)
--整理 边竞; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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