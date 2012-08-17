《中国报摘》--金融时报8月17日

* 头版头条:

--据国家统计局数据,2003-2011年,中国全社会固定资产投资累计完成144.9万亿元,年均增长25.6%,其中的基础设施投资25.7万亿元,2004-2011年年均增长21.9%,投资规模之大、增速之快为历史少有.

* 其他:

--国家统计局公布,2011年全国万元生产总值(GDP)能耗为0.793吨标准煤/万元,降低2.01%,按地区计,北京降幅最大,比上年下降6.94%;海南、青海和宁夏则均比上年上升,从万元GDP能耗绝对值看,去年最低的也是北京,最高的是宁夏.

--分析文章称,商业银行同业业务的急速扩张近期引起市场关注,特别是同业负债规模增长较快,银行存款波动性加大,对同业资金依赖性增强,其中所蕴藏的流动性风险隐患更是引发担忧.

--财政部财科所所长贾康称,为解决租赁性保障房建设所需资金及后续管理运营问题,建议设立租赁性保障房REITs,但须加强协调,在修订相关法律法规基础上,解决发展REITs过程中面临的诸如税收、房地产转换手续、行业监管以及人才储备等诸多问题.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李文科; 审校 林高丽

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