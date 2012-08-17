〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨6%,此前德总理梅克尔支持欧元

台湾汇市：台币早盘震荡偏贬，法国大选变数令投资人避险需求升温
路透台北2月20日 - 台币兑美元周一早盘震荡偏贬。交易员表示，国际投资人担心法国大选变数，美元与日圆成为避险货币，韩元因而走贬，台币则稍稍跟进反映国际盘气氛。
路透东京8月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五大涨6%,因投资者买进风险资产,此前德国总理梅克尔支持对抗欧债危机的努力.
0010GMT时,TOCOM 1月期胶<0#2JRU:>上涨11.3日圆或5.3%至每公斤223.3日圆.稍早曾高见224.8日圆,上涨了6%.
德国总理梅克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略,并敦促欧洲伙伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化,称时间已经不多.[ID:nSB1730162](完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。