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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 08:26 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶上涨6%,此前德总理梅克尔支持欧元

路透东京8月17日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周五大涨6%,因投资者买进风险资产,此前德国总理梅克尔支持对抗欧债危机的努力.

0010GMT时,TOCOM 1月期胶<0#2JRU:>上涨11.3日圆或5.3%至每公斤223.3日圆.稍早曾高见224.8日圆,上涨了6%.

德国总理梅克尔周四表示,支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的抗击危机策略,并敦促欧洲伙伴国迅速采取行动推进更紧密的财政政策一体化,称时间已经不多.[ID:nSB1730162](完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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