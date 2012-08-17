《全球主要国家债券发行预告》--8月17日-8月24日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透8月17日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/17 英国 国库券
8/20 1530 美国 13周和26周期国库券
8/21 西班牙 12个月和18个月期国库券
8/21 英国 12.5亿英镑 票息0.125%,2029年到期的通胀保值公债
8/21 0130 日本 五年期公债
8/21 1530 美国 四周期和52周期国库券
8/22 0600 德国 50亿欧元 2014年9月12日到期的两年期联邦债券
8/23 英国 37.5亿英镑 票息5.0%,2018年3月7日到期公债
8/23 0120 日本 三个月期贴现国库券
8/23 0130 日本 20年期公债
8/23 1700 美国 五年期通胀保值债券
8/24 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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