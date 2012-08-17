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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:16 BJT

《汇市简讯》美元/日圆涨至79.41之后回落,79.50上方仍有停止单

2356GMT * 美元/日圆在海外市场涨至79.41,在79.50前方仍有卖单,但上方有停止单 * 若突破79.50,则将测试80.00以及79.97的7月12日高点 * 初步支撑位在200日移动均线切入位79.19 * 更多支撑位于上升小时基准线79.16,以及日线云区底部79.12 * 79.00上方目前仍存在强劲买兴,78.90下方有停止单 * 除了出口商卖单,多头获利回吐,上方的卖单不多. --编译 张涛;审校 张若琪

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