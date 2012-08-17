英特尔与苹果等龙头企业拒绝使用冲突矿物--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国8月15日电---非营利组织Enough Project的一份报告称，英特尔(INTC.O)、摩托罗拉(MSI.N)、惠普(HPQ.N)和苹果(HPQ.N)对于放弃在产品中使用钽、锡和钨等冲突矿物方面表现突出，其他企业则相对落后。

Enough Project将任天堂7974.OS放在其冲突矿物使用排行的最后，同时称HTC(2498.TW)、夏普(6753.T)、尼康(7731.T)和佳能(7751.T)在拒绝使用冲突矿物方面也缺乏进展。

报告称："就我们所知，任天堂没有追踪或审查其供应链。夏普、宏达电(HTC)、尼康和佳能开始采取措施加入到这一行列中，但他们的进展依然远远落后于业界领头羊。"该报告名为《消费设备拒绝冲突矿物》(Taking conflict out of consumer gadgets)。

尼康拒绝就该报告置评。路透也无法立即联系到夏普、宏达电、佳能和任天堂就此发表评论。

Enough Project就企业在追踪原材料来源、是否详尽审核供应链以及是否采取措施开发一种国际无冲突认证等方面的努力进行评级。

其他评判标准还包括环境排名以及是否表达对冲突矿物立法的支持。

报告称，尽管美国证券交易委员会在相关立法方面进展缓慢，但英特尔、摩托罗拉、惠普和苹果则积极探索解决方案。立法的推迟也成为很多其他企业不采取重大行动的一个借口。

美国2010年颁布的多德-弗兰克(Dodd-Frank)监管法要求，公司应披露使用来自刚果民主共和国的钽、锡、金和钨等矿物。刚果民主共和国饱受战争摧残，Enough Project称，该国东部武装组织仍通过卢旺达走私钽、锡和钨获得收入。(完)