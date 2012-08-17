〔中国基金〕黄金ETF即将推出,合作机构已锁定国泰和华安基金--报载

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透上海8月17日电---中国黄金ETF(交易所买卖基金)创新节奏在近一周内突然提速.上海证券报周五报导称,证监会近日召集上海证券交易所、国泰基金、华安基金等机构沟通黄金ETF产品的创新方案,黄金ETF的诞生已接近"临门一脚"的最后关头.
消息人士证实,首批黄金ETF(在上交所挂牌交易)的合作机构已锁定国泰和华安基金两家公司,两家公司产品方案已经完成.深交所以及相关的合作基金公司也可能会在近期内与监管部门沟通类似产品.
据称,国泰、华安两家基金公司筹备的黄金ETF产品方案,合作方还包括上海黄金交易所.这意味着,未来的黄金ETF将以"实物黄金"为标的,走"实物黄金"模式.国际上,黄金交易存在实物黄金、期货黄金和黄金衍生品三条路,而实物黄金目前模式可能更适合中国的国情和投资习惯.
黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF.交易费用低廉是其一大优势.而黄金ETF自2003年诞生以来,已迅速成为全球商品ETF中最大的交易品种.截至2011年末,全球黄金ETF的资产管理规模已经接近1,500亿美元.
黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品.由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者.商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回.
年初,中国在人民币离岸市场上推出全球首只以人民币计价的黄金交易所买卖基金--恒生人民币黄金ETF(83168.HK).[ID:nSH0096639](完)
--发稿 冉莹; 审校 黄凯
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