〔金砖国家〕8月16日股汇市收盘纵览

路透8月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报975.82点.

中国股市:沪综指周四收跌,且成交量大幅萎缩,A股成交金额创逾七个半月新低,显示经济低迷及政策真空期间,市场人气严重匮乏,此前热点板块反弹亦如昙花一现.沪综指.SSEC收报2,112.197点,跌6.748点或0.32%.今日上海A股成交额缩至389亿元人民币,创逾七个半月新低.此前低位为2011年12月29日的359亿元.[.SSCN]

香港股市:回吐早盘升幅,终场收低.中国移动(0941.HK)表现疲弱,抵消了腾讯控股(0700.HK)6%的升幅.二者今日走势均由各自半年报推动.恒生指数.HSI收盘跌0.5%至19,963,自8月6日以来首次收在20,000点下方.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至9,741.8点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘续跌.此前海外美元走强,压制人民币中间价再创逾八个月新低,带动盘中汇价成交整体有所下移.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水攀至高位,今日最新成交在升水1,250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4908元.[CNY/CN][ID:nSB1729390]

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印度股市:收低,由于油价高企,投资者降低了对央行降息的预期.烟草公司ITC大跌3.5%,因澳洲呼吁全球配合其严格的新烟草营销法规,引发印度国内也可能加强管制的担忧.指标BSE指数.BSESN收低0.4%,至17,657.21点,周二曾触及3月14日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8JG32R]

印度汇市:跌至两周低点,因美元在全球市场走强.不过一些大公司在较高汇价水平卖出美元,助卢比削减跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收报55.75/76,上一交易日收报55.65/66;盘中曾跌至55.04的日低,为8月3日以来最低.[INR/][ID:nL4E8JG2RJ]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,431.070点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.34%至774.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.17%至31.8650;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.64%,报39.4025.

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巴西股市:升至三个月高点,因该国6月零售销售数据意外跳增,提升了经济复苏的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.16%,至59,445.79点,收于该股指本月努力突破的重要阻力位.若能有效突破59,600点且成交量较大,将预示可能进一步上涨.[ID:nL2E8JGEZK]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=亦受国内零售销售数据跳升的鼓舞而走高,上升0.21%,至2.0183.[ID:nL2E8JGMCI]

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南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI创下17年历史中的最高收盘纪录,收高0.65%至31,535.97点,因全球或进一步推出经济刺激政策的希望提振资源类股上涨.综合指数.JALSH也刷新纪录收盘高位,上涨0.56%至35,743.23点.[.J][ID:nL6E8JGC9B]

南非汇市:南非兰特兑美元由近两周低点反弹,受欧元涨势提振.截至1604GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2110,由盘中稍早触及的低点8.2940反弹,该水平为8月3日以来最低.[ZAR/][ID:nL6E8JGCQT](完)