〔金砖国家〕8月16日股汇市收盘纵览

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透8月17日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月16日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报975.82点.
中国股市:沪综指周四收跌,且成交量大幅萎缩,A股成交金额创逾七个半月新低,显示经济低迷及政策真空期间,市场人气严重匮乏,此前热点板块反弹亦如昙花一现.沪综指.SSEC收报2,112.197点,跌6.748点或0.32%.今日上海A股成交额缩至389亿元人民币,创逾七个半月新低.此前低位为2011年12月29日的359亿元.[.SSCN]
香港股市:回吐早盘升幅,终场收低.中国移动(0941.HK)表现疲弱,抵消了腾讯控股(0700.HK)6%的升幅.二者今日走势均由各自半年报推动.恒生指数.HSI收盘跌0.5%至19,963,自8月6日以来首次收在20,000点下方.恒生国企指数.HSCE收低0.4%至9,741.8点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘续跌.此前海外美元走强,压制人民币中间价再创逾八个月新低,带动盘中汇价成交整体有所下移.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水攀至高位,今日最新成交在升水1,250点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4908元.[CNY/CN][ID:nSB1729390]
========================================================================================
印度股市:收低,由于油价高企,投资者降低了对央行降息的预期.烟草公司ITC大跌3.5%,因澳洲呼吁全球配合其严格的新烟草营销法规,引发印度国内也可能加强管制的担忧.指标BSE指数.BSESN收低0.4%,至17,657.21点,周二曾触及3月14日以来最高收盘位.[.BO][ID:nL4E8JG32R]
印度汇市:跌至两周低点,因美元在全球市场走强.不过一些大公司在较高汇价水平卖出美元,助卢比削减跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收报55.75/76,上一交易日收报55.65/66;盘中曾跌至55.04的日低,为8月3日以来最低.[INR/][ID:nL4E8JG2RJ]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,431.070点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS升0.34%至774.24点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.17%至31.8650;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.64%,报39.4025.
========================================================================================
巴西股市:升至三个月高点,因该国6月零售销售数据意外跳增,提升了经济复苏的希望.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高2.16%,至59,445.79点,收于该股指本月努力突破的重要阻力位.若能有效突破59,600点且成交量较大,将预示可能进一步上涨.[ID:nL2E8JGEZK]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=亦受国内零售销售数据跳升的鼓舞而走高,上升0.21%,至2.0183.[ID:nL2E8JGMCI]
========================================================================================
南非股市:约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI创下17年历史中的最高收盘纪录,收高0.65%至31,535.97点,因全球或进一步推出经济刺激政策的希望提振资源类股上涨.综合指数.JALSH也刷新纪录收盘高位,上涨0.56%至35,743.23点.[.J][ID:nL6E8JGC9B]
南非汇市:南非兰特兑美元由近两周低点反弹,受欧元涨势提振.截至1604GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2110,由盘中稍早触及的低点8.2940反弹,该水平为8月3日以来最低.[ZAR/][ID:nL6E8JGCQT](完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透香港2月20日 - 香港财政司司长陈茂波在最新发表的网志称，2016/17年度政府卖地的收入比预期理想，是盈余超乎预期的一大原因；但影响市场的因素复杂多变，对物业和土地价格有莫大影响。
路透北京2月20日 - 中国国务院办公厅日前印发关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见称，推动城镇基础设施向农村延伸，并构建多元化投融资新格局，破除体制机制障碍，引导和鼓励社会资本投向农村基础设施领域。