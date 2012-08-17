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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:24 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上涨,测试7月高位

路透东京8月17日电---日股日经指数周五盘初上涨,因德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)化解欧债危机的努力.

日经指数.N225盘初升0.4%,至9,131.96点,逼近7月4日所及高位9,136.02点.若升越该水平,日本股市将升至5月初以来最高.东证股价指数.TOPX亦上涨0.4%,至762.36点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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