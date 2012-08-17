〔人民币汇率〕7月实际有效汇率环比下跌0.1%,连续两个月回落--BIS

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
路透北京8月17日电---国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年7月人民币实际有效汇率指数为108.52,较6月环比跌0.1%,为连续第二个月回落.
根据BIS最新数据,2012年1月人民币实际有效汇率指数创下1994年该数据公布来新高的109.4.
国际清算银行的最新数据并显示,7月人民币名义有效汇率指数为106.27,环比下降0.2%.
此前,BIS根据2008-2010年贸易数据权重,对其实际有效汇率指数进行了调整,并以2010年为基期,经调整后,人民币汇率指标中,欧元超越美元升至首位.[ID:nSB1673578](完)
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--发稿 李文科;审校 黄凯
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