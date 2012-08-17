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亚洲 | 2012年 8月 17日 星期五 08:33 BJT

〔韩国股市〕开高,锦湖轮胎因解决罢工问题大涨3.6%

路透首尔8月17日电---韩国股市周五开高,追随美国股市的涨势,之前德国对欧洲央行抗击债务危机的努力表示支持.

锦湖轮胎(073240.KS)反弹并大涨3.6%,之前其工人在罢工一天之后同意复工.

韩国飞机制造商Korea Aerospace Industries (KAI) (047810.KS)下挫2%,因大韩航空(003490.KS)周四是唯一发出入股意向书的投标者.

截至0011 GMT,韩国综合股价指数.KS11由高点回落,上涨0.04%报1,958.68点.(完)

--编译 李春喜;审校 张涛

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