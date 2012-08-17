《全球重要经济事件一览表》--8月17日-8月24日

金属期市：伦铜回升至6,000美元关口，供应担忧支撑买需
路透墨尔本2月20日 - 伦铜周一上涨，回到每吨6,000美元关口，因短期供应干扰加剧。此前世界第二大铜矿称由于出口禁令限制，无法兑现承诺的发货量。
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8月17日(五)
暂无重要经济事件.
8月20日(一)
暂无重要经济事件.
8月21日(二)
悉尼--澳洲央行发表8月7日货币政策会议纪录.
苏黎世--瑞士央行发布2012年8月统计月报和银行业统计月报(0700).
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)向挪威外交代表发表演讲(1300).
安大略省金斯顿--加拿大央行副总裁Agathe Cote在加拿大商业经济协会(Canadian Association for Business Economics)发表演讲(1645).
亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在拉丁美洲商会和世界事务委员会(World Affairs Council)发表演讲,题为"美国经济前景及对拉丁美洲的影响".
8月22日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布7月31日至8月1日会议纪录(1800).
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定.
瑞士日内瓦--俄罗斯成为世界贸易组织(WTO)的第156个成员.
华盛顿--美国证券交易委员会(SEC)投票表决一个重要的创业企业扶助法(JOBS)规则,该法规取消了对私募证券发行进行一般性劝诱(General Solicitation)的禁令.
多伦多--加拿大央行总裁卡尼在加拿大汽车工人工会(Canadian Auto Workers)举办的一个活动上发表演讲(1445).
8月23日(四)
堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯参加澳洲众议院经济常务委员会会议.(2330)
8月24日(五)
日本大阪--日本央行总裁白川方明在与商界领袖举行的会议上发表讲话.(0500)
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
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